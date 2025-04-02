Полковник СБУ призвал ВСУ к отступлению

Анатолий Лапин.  
02.04.2025 11:24
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина перенапрягается, отвечая на атаки ВС РФ по всей линии фронта, поэтому, согласно военной науке, ей нужно уменьшить эту линию, то есть, подготовить фортификации и отвести войска вглубь страны.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина перенапрягается, отвечая на атаки ВС РФ по всей линии фронта, поэтому, согласно военной...

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«Сейчас начали применять совершенно другую тактику, поменяли ее. Тактика какая? Медленная. Ещё раз, не захват территории – территории их не интересуют. Их интересует, чтобы начал действовать закон перенапряжения усилий на линии боевого соприкосновения, тысяча километров…

Нам бы сейчас необходимо, с учетом того, что происходит, взять паузу, мы должны совершить плановый отход, уменьшить линию боевого соприкосновения, выстроить заранее фортификационные сооружения и на меньшей линии боевого соприкосновения сдерживать удар противника. По-другому это «300 спартанцев», – заявил Стариков.

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