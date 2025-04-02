Полковник СБУ призвал ВСУ к отступлению

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Украина перенапрягается, отвечая на атаки ВС РФ по всей линии фронта, поэтому, согласно военной науке, ей нужно уменьшить эту линию, то есть, подготовить фортификации и отвести войска вглубь страны.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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