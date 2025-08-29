Полковник: Многие российские СМИ начали агитировать за предательские уступки

Анатолий Лапин.  
29.08.2025 13:38
  (Мск) , Москва
Просмотров: 770
 
Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Многие российские СМИ в последнее время начали агитировать за предательство национальных интересов России – «сделку» с США, не подразумевающую достижения целей СВО.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил полковник в отставке, военный аналитик Анатолий Матвийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мне не нравится, что очень многие наши СМИ, сегодня заняли явно либеральную позицию – «России надо согласиться – давайте искать компромисс». А компромисс они пытаются искать именно с точки зрения уступок наших национальных интересов», – заявил Матвийчук.

По его мнению, Запад «забалтывает» Россию на переговорах.

«Пытаются нас заставить войти в канву переговоров, чтобы решить абсолютно не переговорные вопросы – перевооружения Украины, довооружения своей экономики…».

Матвийчук обратил внимание на сообщения о готовности администрации Трампа предоставить Украине новую партию ракет ERAM.

«Как только ракеты, которые Трамп предлагает поставить на Украину, рванут на территории России, переговоры закончатся. Потому что это – начало абсолютно нового витка вооружений, и все это дело уже будет похерено…», – считает полковник.

