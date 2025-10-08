Пока генералы НАТО будут чесать лоб, Путин дойдет до Варшавы, – аферист Кох

Прибалтика и Польша могут быть стремительно заняты российской армией из-за царящей в НАТО бюрократии.

Об этом сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ, иноагент и аферист Альфред Кох заявил на канале украинской журналистки Людмилы Немыри, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я не очень понимаю, как будет реагировать НАТО на нападение на прибалтийские страны. Уже сегодня в Литве дислоцирована немецкая бригада. Она вступит в бой или отступит? Пока европейские политики думают и решают, как это все расценивать и так далее, путинская армия будет наступать. У меня понятный вопрос, у командования НАТО есть какой-то сценарий в действии не в первую неделю, а в первые часы…

Вот эти пакеты существуют сегодня у этой бригады немецкой? Или она будет ждать команды из Берлина или из Вашингтона, что нужно вступить в бой с русскими? А до тех пор, пока такой команды не поступило, она должна сесть в грузовики и двигаться в сторону Германии?..

Через неделю, конечно, они там сядут, у них пар с головы пойдет, и они будут долго судить, рядить ситуационные комнаты, всякие конфликты разбирать, фишки двигать, и примут решение: «Будем воевать с русскими». Через неделю Путин уже в Риге будет, Путин уже будет в Вильнюсе, Путин уже будет в Таллине, Путин уже выйдет к Гданьску и Варшаве», – дрейфит Кох.