Пока Европа упирается по «Северным потокам», Трамп заходит с юга и востока

Елена Острякова.  
25.03.2025 17:20
  (Мск) , Москва
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Газ, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, США, Сюжет дня, Труба, Украина


Покупка американскими фондами, находящимися под управлением Apollo, 25%-ной доли в газопроводе BP Pipelines, также известном как BP TANAP, свидетельствует о желании США контролировать всю энергосистему Европы.

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Покупка американскими фондами, находящимися под управлением Apollo, 25%-ной доли в газопроводе BP Pipelines, также...

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«Любопытно, что на юге это уже не слухи, а реализованные сделки. А на севере это слухи, но которые обретают все больший смысл. Получается, что США пытаются зайти в газотранспортную инфраструктуру.

Это будет довольно любопытная система контроля за европейским рынком. То есть США, подкинув в свое время европейцам идею, что они страшно зависят от России, помогли сначала развалить систему поставок российского газа, а теперь зашли в газотранспортную систему на юге и пытаются сделать тот же трюк на севере.

В результате может оказаться, что США управляют газотранспортной системой. И кстати, я совершенно не удивлюсь, что в какой-то момент обсуждения сделки с Украиной США предложат отдать им газотранспортную систему Украины», – не исключает Симонов.

Он отметил, что параллельно из уст европейских бизнесменов стали звучать заявления о готовности вернуть российский трубопроводный газ на треть, четверть или 1/6 от прежних объемов.

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