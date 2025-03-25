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Покупка американскими фондами, находящимися под управлением Apollo, 25%-ной доли в газопроводе BP Pipelines, также известном как BP TANAP, свидетельствует о желании США контролировать всю энергосистему Европы.

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Любопытно, что на юге это уже не слухи, а реализованные сделки. А на севере это слухи, но которые обретают все больший смысл. Получается, что США пытаются зайти в газотранспортную инфраструктуру. Это будет довольно любопытная система контроля за европейским рынком. То есть США, подкинув в свое время европейцам идею, что они страшно зависят от России, помогли сначала развалить систему поставок российского газа, а теперь зашли в газотранспортную систему на юге и пытаются сделать тот же трюк на севере. В результате может оказаться, что США управляют газотранспортной системой. И кстати, я совершенно не удивлюсь, что в какой-то момент обсуждения сделки с Украиной США предложат отдать им газотранспортную систему Украины», – не исключает Симонов.

Он отметил, что параллельно из уст европейских бизнесменов стали звучать заявления о готовности вернуть российский трубопроводный газ на треть, четверть или 1/6 от прежних объемов.