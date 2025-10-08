Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Кроме ракет «Томагавк», у США достаточно средств поражения, которые могут быть переданы ВСУ.

Об этом в беседе с журналисткой Людмилой Немырей заявил обозреватель украинской военно-пропагандисткой группы «Информационное сопротивление» полковник Константин Машовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он скептически относится к заявлениям, что Украина получит в итоге «Томагавки».

«Я вполне допускаю, что под видом «Томагавков» могут какие-то другие средства передать. Например, можем предположить или оставим секретом. У Соединенных Штатов достаточный прайс или набор разнообразных средств поражения», – сказал полковник.