Под прикрытием «Томагавков» на Украину пойдет другое оружие
Кроме ракет «Томагавк», у США достаточно средств поражения, которые могут быть переданы ВСУ.
Об этом в беседе с журналисткой Людмилой Немырей заявил обозреватель украинской военно-пропагандисткой группы «Информационное сопротивление» полковник Константин Машовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Он скептически относится к заявлениям, что Украина получит в итоге «Томагавки».
«Я вполне допускаю, что под видом «Томагавков» могут какие-то другие средства передать. Например, можем предположить или оставим секретом. У Соединенных Штатов достаточный прайс или набор разнообразных средств поражения», – сказал полковник.
«Вполне возможно, что история с «Томагавками» закончится передачей каких-то других средств. То есть, решено «Томагавки» не передавать якобы, а передать другое. А сама история «Томагавков», по сути, есть прикрытием чего-то другого», – полагает Машовец.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: