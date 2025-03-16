Под Курском закономерный крах, а не предательство Трампа – Бортник ждёт русских в Сумах

Вадим Москаленко.  
16.03.2025 17:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


На плечах побежавших ВСУ российская армия может войти в Сумскую область, и даже дойти до областного центра, поскольку украинские резервы задействованы на Донбассе.

Об этом в своем видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На плечах побежавших ВСУ российская армия может войти в Сумскую область, и даже дойти...

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«Город Сумы, по некоторым данным, готовится к обороне, потому что от передовых российских позиций к городу Сумы не так и много – 30 километров.

Россия, на плечах отступающей украинской армии, действительно может пойти в Сумскую область – и вернуться к старой идее буферной зоны, или даже попытаться захватить областной центр, превратив еще одну область Украины в зону боев, зону тотального разрушения, килл-зону, что мы наблюдаем сейчас в других местах, где пролегает линия фронта», – вещал Бортник.

Он добавил, что в Курской области случилось чистое военное поражение ВСУ, и прекращение американской военной помощи или якобы начавшиеся переговоры – ни при чём.

«Теперь поговорим немножечко о причинах. Потому что звучит очень много заявлений в отношении того, что это сговор, поскольку это одно из ключевых российских требований для ведения прямых переговоров с Украиной. Такая вот распространяется конспирологическая точка зрения.

Я думаю, что все-таки ключевая причина украинского отступления из Курской области, причем тяжелого отступления, со значительными потерями в людях, в технике, является военная», – добавил он.

Эксперт напомнил о перерезанной логистике группировке ВСУ в Курской области и угрозе обрушения фронта на Донбассе, из-за чего туда пришлось срочно перебрасывать часть сил.

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