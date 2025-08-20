«Победим любые российские силы» – британскому полковнику не терпится пострелять в русских

Елена Острякова.  
20.08.2025 21:54
  (Мск) , Москва
Просмотров: 37
 
Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Отставной британский полковник Хэмиш де Бреттон Гордон уверен, что США окажут поддержку «миротворческим» силам, которые будут введены на Украину.

Об этом он заявил в интервью украинскому ютуб-каналу «Война и политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я не думаю, что мы увидим американские войска на земле. Нам нужна американская поддержка, их подавляющая мощь в воздухе: их истребителя, беспилотники, – у них гораздо больше сил, чем у России. Я думаю, что миротворческим силам также понадобятся американские разведданные и логистика. Но что касается наземных войск, то в европейских странах НАТО есть много танков, боевых вертолетов и пехотинцев, которые могут быть отправлены на Украину», – уверен де Бреттон Гордон.

Он прогнозирует, что европейские истребители также будут участвовать в операции. По его словам, уже ведется работа по подготовке контингента, который обеспечит «значительное сдерживание». Для этого потребуется большое количество войск.

«Чтобы эффективно контролировать ситуацию, потребуется много средств наблюдения: не только беспилотники, но и спутники, и, конечно, истребители. Нужны еще мобильные силы, которые смогут быстро перемещаться в те районы, где могут произойти вторжения россиян. Им нужно достаточно огневой мощи и военного потенциала, чтобы дать отпор.

Главная задача миротворческих сил НАТО не воевать с русскими. Они должны их сдерживать. Но если сдерживание не сработает, у них должна быть достаточно мощная огневая мощь, чтобы победить любые российские силы», – сказал де Бреттон Гордон.

