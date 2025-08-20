«Победим любые российские силы» – британскому полковнику не терпится пострелять в русских

Отставной британский полковник Хэмиш де Бреттон Гордон уверен, что США окажут поддержку «миротворческим» силам, которые будут введены на Украину.

Об этом он заявил в интервью украинскому ютуб-каналу «Война и политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я не думаю, что мы увидим американские войска на земле. Нам нужна американская поддержка, их подавляющая мощь в воздухе: их истребителя, беспилотники, – у них гораздо больше сил, чем у России. Я думаю, что миротворческим силам также понадобятся американские разведданные и логистика. Но что касается наземных войск, то в европейских странах НАТО есть много танков, боевых вертолетов и пехотинцев, которые могут быть отправлены на Украину», – уверен де Бреттон Гордон.

Он прогнозирует, что европейские истребители также будут участвовать в операции. По его словам, уже ведется работа по подготовке контингента, который обеспечит «значительное сдерживание». Для этого потребуется большое количество войск.

«Чтобы эффективно контролировать ситуацию, потребуется много средств наблюдения: не только беспилотники, но и спутники, и, конечно, истребители. Нужны еще мобильные силы, которые смогут быстро перемещаться в те районы, где могут произойти вторжения россиян. Им нужно достаточно огневой мощи и военного потенциала, чтобы дать отпор.

Главная задача миротворческих сил НАТО не воевать с русскими. Они должны их сдерживать. Но если сдерживание не сработает, у них должна быть достаточно мощная огневая мощь, чтобы победить любые российские силы», – сказал де Бреттон Гордон.