По Украине с самого начала следовало бить ядерным оружием – Караганов

США пытаются перехитрить Россию, устами президента Дональда Трампа предлагая России полное ядерное разоружение.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почётный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов.

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«США, имея преобладающий научно-технический, экономический и военный потенциал, и до сих пор имеющие сильные ВС общего назначения, особенно флот, преимущество в космических системах заинтересованы в сокращении ядерных вооружений. Они делают гигантские капиталовложения во все другие военные сферы бессмысленными, нивелируют их экономические и научно-технические преимущества. Так же и демографические – по сравнению с нами. Втягивая нас в трехсторонние и даже многосторонние переговоры американцы хотели вбить клин в наши отношения с дружественным Китаем», – сказал Караганов в интервью «Московскому комсомольцу».

При этом он считает, что излишек ядерного оружия России не нужен.

«Но нам нужно достаточное количество ядерных вооружений, чтобы никто никогда не мог подумать о развязывании войны против России и ее ближайших союзников, о развязывании больших войн вообще. В какой-то момент истории мы сами позабыли о многих функциях ядерного сдерживания, которое существует не только для предотвращения ядерной агрессии, но и любой войны. Оно нивелирует любые преимущества: демографические, экономические, военно-технические у любого противника. Мы только что увидели, что, не применив ядерное сдерживание на ранних этапах вооруженного конфликта, получили на Украине то, что получили. Но, благодаря вмешательству высших сил, или нашего экспертного сообщества, мы все-таки активизировали наши возможности ядерного сдерживания, изменили доктрину, начали, хоть и недостаточно активно, двигаться по так называемой лестнице эскалации ядерного сдерживания», – отметил эксперт.

По его словам, изменив ядерную доктрину, Россия прошла несколько ступенек по лестнице эскалации ядерного сдерживания, убедив противников в готовности применить ядерное оружие.