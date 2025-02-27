«По рыночным тарифам»: продажей российского газа украинцам теперь займутся американцы

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Через несколько месяцев американские компании начнут покупать российский газ, и с наценкой перепродавать его Украине под видом собственного.

Об этом в эфире видеоблога политолога Юрия Романенко заявил эксперт в области энергетики и ЖКХ Олег Попенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американцы сказали: «Мы готовы купить Северный поток, который разбомбили». Американцы это озвучили в 23 году. Им интересна наша газотранспортная система. Я уверен, что в ближайшее время мы будем готовы транспортировать газ уже по нашей ГТСУ, главное, чтобы он не был российский. Сейчас это мишура уляжется, через пару-тройки месяцев выйдут, скажут, что это газ азербайджанский. Или американский. И наполнить им наше газохранилища», – отметил эксперт.