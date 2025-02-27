«По рыночным тарифам»: продажей российского газа украинцам теперь займутся американцы

Вадим Москаленко.  
27.02.2025 23:57
  (Мск) , Киев
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Бизнес, Вооруженные силы, Газ, Дзен, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Через несколько месяцев американские компании начнут покупать российский газ, и с наценкой перепродавать его Украине под видом собственного.

Об этом в эфире видеоблога политолога Юрия Романенко заявил эксперт в области энергетики и ЖКХ Олег Попенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Через несколько месяцев американские компании начнут покупать российский газ, и с наценкой перепродавать его...

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«Американцы сказали: «Мы готовы купить Северный поток, который разбомбили». Американцы это озвучили в 23 году. Им интересна наша газотранспортная система.

Я уверен, что в ближайшее время мы будем готовы транспортировать газ уже по нашей ГТСУ, главное, чтобы он не был российский. Сейчас это мишура уляжется, через пару-тройки месяцев выйдут, скажут, что это газ азербайджанский. Или американский. И наполнить им наше газохранилища», – отметил эксперт.

«Путин же сказал, что приглашает американские нефтегазодобывающие компании вернуться. Вот это будет схема. Нам скажут, что это американский газ, потому что принадлежит американским компаниям. И, собственно говоря, этот газ поставляется через территорию Украины. И нефть точно так же», – сказал Попенко.

Эксперт подчеркнул, что для США это будет крайне выгодная сделка – без серьёзных вложений они получат развитую инфраструктуру, и поднимут украинцам тарифы до «рыночных».

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