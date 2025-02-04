«План Маршала» для Украины отменяется

Украина, скорее, станет разменной монетой в игре США и России. Пока что все свидетельствует о том, что Штаты хотят зафиксировать убытки и остановиться.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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