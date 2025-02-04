«План Маршала» для Украины отменяется
Украина, скорее, станет разменной монетой в игре США и России. Пока что все свидетельствует о том, что Штаты хотят зафиксировать убытки и остановиться.
Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Генеральная линия вполне определенная: «Фиксируем убытки». Не раз говорил о том, что мы можем оказаться в ситуации разменной монеты в таком глобальном геополитическом торге. Естественно, за стол переговоров допущены не будем, поставят перед фактом. Ну вот, подходим к этому такому тяжелому для многих моменту. Ну да, расскажут, конечно: «Это перемога, сохранили независимость, опять же, суверенитет».
Ну президент уже об этом рассказывает, только об этом надо было говорить, я думаю, в году 22-м, а не, потеряв сотни тысяч людей, угробив в хлам экономику, потеряв еще 6 миллионов, которые вряд ли… ну в лучшем случае пара миллионов может быть вернется, и с очень туманными перспективами на будущее. Вот в том формате мира, который выстраивает Трамп, никакого «плана Маршалла» по восстановлению Украины точно нет», – заявил Золотарев.
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