Перемирие любой ценой: Сибига уже заговорил о «корейском сценарии» для Украины

Необходимо давление на Москву, чтобы после перемирия русские следовали в выгодном Украине порядке дальнейших шагов.

Об этом на ежегодной конференции «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве, организованной фондом олигарха Виктора Пинчука, заявил глава МИД Украины Сергей Сибига, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нам нужно перемирие. Есть определённая последовательность. Встреча Зеленский–Путин. Будет ли это в двустороннем формате или в трёхстороннем с участием Трампа, и мы бы приветствовали и других европейских союзников. Встреча, после этого перемирие, которое должно стать одним из ключевых результатов этой встречи. Перемирие – море, суша, воздух, и здесь у нас есть возможность достигнуть определённой договорённости.

Потому что обязательно нужен мандат миссии, которая будет мониторить перемирие. Мы очень негативно настроены относительно применения механизмов относительно ООН или ОБСЕ, учитывая наш опыт. Поэтому мандат, и здесь у нас есть контактная линия, есть шанс достичь договорённости. И уже это откроет для нас возможность для более широких мирных переговоров», – болтал Сибига.