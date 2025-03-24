Переговоры США и России по Черному морю заставляют Европу нервничать – The Financial Times

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Сегодня в Эр-Рияде стартовали очередные переговоры России и США. Закрытая встреча, на которую не пустили никого из журналистов, проходит в отеле The Ritz-Carlton. Российскую сторону на переговорах представляют председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Со стороны США участвуют директор по политическому планированию Госдепа Майкл Энтон, а также помощники спецпосланника Кита Келлога и советника по нацбезопасности Майкла Уолтца.

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Накануне точно такие же переговоры состоялись между американцами и украинцами. Сейчас украинская делегация остаётся в Эр-Рияде, ожидая окончания переговоров между американцами и русскими.

По словам помощника Путина Юрия Ушакова, этот раунд переговоров в том числе касается вопросов безопасности судоходства и зерноторговли на Чёрном море. По данным Reuters американские и российские делегации обсудят меры по снижению напряженности, включая установление “линии контроля” между странами. Советник Белого дома Майк Волц охарактеризовал это как “шаги по поддержанию мира и замораживанию текущих позиций”.

Также в повестке встречи значатся “меры по укреплению доверия”, среди которых возвращение украинских детей, вывезенных в РФ.

The Financial Times раскрывает глаза на то, почему идущие сегодня в Эр-Рийяде переговоры США и России по Черному морю заставляют Европу нервничать

«Черноморские государства Европы нервно наблюдают за тем, как в Саудовской Аравии продолжаются мирные переговоры между Россией и США по Украине. Они опасаются возможной сделки, которая вернет Москве часть влияния в спорных водах», – говорится в публикации.

Переговорщики из Москвы и Вашингтона обсуждают сегодня в Эр-Рияде безопасность Черного моря и возможное возобновление экспортных линий, намереваясь увязать военно-морскую сделку с более широким мирным соглашением.

Советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил вчера, что переговоры будут посвящены «прекращению огня на Черном море, чтобы обе стороны могли перевозить зерно, топливо и снова начать вести торговлю в Черном море».

«Прибрежные страны ЕС — Румыния и Болгария — с опаской относятся к любым значительным изменениям статус-кво в Черном море в рамках любого более широкого потенциального соглашения между Россией и США, сообщили Financial Times чиновники из региона, учитывая, что это расширит операционную зону российского флота».

Издание вспоминает о том, как Украина «успешно вытеснила российский флот из западной части моря», называя это «одним из самых ярких военных достижений Киева в ходе более чем трехлетнего конфликта». Теперь же, по словам удрученных киевских и восточноевропейских чиновников, ожидается, что любое заключенное соглашение будет выгодно Москве и может повлиять на безопасность их стран, не дав им права голоса.

«Это наш район, и мы не доверяем русским, если им будет предоставлена большая свобода действий», — сказал один из чиновников- конфидентов издания.

Тем временем, официальные лица США и России охарактеризовали сегодняшние переговоры как «технические», с участием чиновников среднего звена, а не высокопоставленных политиков. Тем не менее, посланник Трампа Стив Уиткофф вчера выглядел довольно оптимистично.