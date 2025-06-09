Отсутствие Абрамовича в Стамбуле – поворотный момент в переговорах

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Российский бизнесмен Роман Абрамович не присутствовал на последней раунде переговоров с Украиной в Стамбуле, потому что Россия на этот раз не собирается уступать Киеву и Западу.

Об этом галерист-иноагент и русофоб марат Гельман заявил в интервью немецкому «Бильд», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Люди, которые реально, пусть даже на стороне Путина, хотят договориться, сегодня не нужны. Тогда (весной 2022 г – ред.), как мне видится, была ситуация, когда Путин, поняв, что за три дня не получается, хотел договориться. И поэтому была какая-то такая фигура, которая способствовала договоренностям. Когда Трамп начал свой поход со сделкой – тоже был Дмитриев, потому что было ощущение, что нужны люди, которые могут договориться. Сегодня Путин ни о чем не хочет договариваться», – рассуждал Гельман.

Он считает, что в Стамбуле «с обеих сторон делегации приехали не договариваться, а отдать некоторую дань Трампу».