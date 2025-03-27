Отмена санкций станет фактическим признанием Крыма и Донбасса – Колесниченко
Признание Крыма частью Российской Федерации не требует отдельной строки – это произойдет с отменой экономических санкций, введенных в 2014 году после Всекрымского референдума и выполнения воли крымчан – вернуться в Россию.
На это в эфире радио «Спутник в Крыму» обратил внимание политический обозреватель Вадим Колесниченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Не нужно никаких официальных заявлений. Потому что «первый пакет» санкций, в том числе и по экономике, против России был применён за проведение референдума и согласия Российской Федерации на просьбу жителей Крыма о присоединении и вхождении в РФ. Следовательно, это вопрос размораживания экономических отношений», – отметил он.
По словам обозревателя, на самом деле, можно считать, что Крым официальным мировым сообществом признан.
«Но это очень тяжело признать свою вину в необоснованных обвинениях многомиллионного российского народа и жителей Крыма, в том числе – это же предстоит сделать по территории Донбасса. Никто конечно из них этого признавать не будет. Но переговорный процесс, который мы начали с американцами, говорит о том, что они к этому готовы.
И экономические проекты, которые предложил наш президент, и то, что начались переговоры – это подтверждение тому. И то, что уже сегодня наш представитель, наш посол России в США прибыл на территорию США, получил обратно нашу собственность дипломатическую, то есть разморожен канал передачи денег на территорию США.
Помните, три года назад мы были вынуждены выйти, потому что мы не могли оплачивать ни работу посольства, ни зарплаты служащих. Разморозка идет, но не просто, сложно, с конфликтами. Потому что есть такие игроки под названием Евросоюз и «наглобриты» из Британии, которым крайне невыгодно не только размораживание конфликта, но и мирное соглашение», – заключил Колесниченко.
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