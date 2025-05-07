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Прием Украины в Евросоюз означает, что все страны-члены организации превратятся в доноров и должны будут постоянно ее финансировать.

Об этом в эфире видеоблога Spectator заявил политический директор офиса премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, его однофамилец Балаш Орбан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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