Украина, Польша, балтийские, скандинавские страны и Великобритания должны создать свой оборонный союз.

Об этом в эфире видеоблога обслуживающей Банковую пропагандистки Натальи Мосийчук заявил бывший член польского Сейма Петр Кульпа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле, 5-я статья под большим вопросом. С другой стороны – зависимость Центральной Европы от Западной Европы, как и от Соединенных Штатов. Если это сохранится, мы эту войну в стратегическом плане проигрываем, потому что останемся на этой позиции зависимости.

Хочу напомнить, что за два дня перед своим уходом Байден подписал распоряжение, в котором Польшу, Украину сделал странами второсортными по доступу к чипам. Короче, ввел санкции против наших стран на количество чипов, которые можно поставлять. Это сильнейшие санкции в плане стратегии, потому что это значит, что в будущем не будет развиваться промышленность, связанная с искусственным интеллектом и так далее.

На самом деле, он подтвердил, что Европа разделена, как было последние 300 лет, по реке Эльба. На запад от реки Эльба есть капитализм, свобода человека, промышленность, банки, биржи. А на восток от реки Эльба – крепостничество, диктатура, авторитаризм и так далее. Для нас самый желательный итог этой войны, о чем говорит президент Зеленский, – это вход Соединенных Штатов в Центральную Европу и присутствие США в Европе по доктрине Маккиндера на союзе со странами Центральной Европы.

Этот вариант американцам не до конца выгоден, если мы не сделаем своего блока. Это то, чем Британия занимается, это союз Британии, скандинавских стран, балтийскийх стран, Польши, Украины как стена, субъектность, в которой Соединенные Штаты видят партнера. Если этого не сделаем, наши земли будут местом для будущих конфликтов. Это – наш вызов, наша задача и ключевой момент», – заявил Кульпа.