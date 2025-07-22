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Россия продолжает модифицировать свои беспилотники, которые представляют все большую опасность для Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает ГУР МО Украины, который возглавляет внесенный в список экстремистов и террористов Кирилл Буданов.

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Отмечается, что новый дрон «используется РФ как разведчик и фальш-цель для выявления позиций украинской ПВО и ее перегрузки».

«По отдельным данным он также может нести боевую часть весом до 15 кг. Аппарат имеет фюзеляж типа дельта-крыло, подобный Shahed-136 («Герань-2»), но значительно меньше. Все компоненты и блоки китайского происхождения. Почти половина: полетный контроллер с автопилотом, навигационные модули и антенны, датчик воздушной скорости и трубка Пито – от одной китайской компании CUAV Technology, специализирующейся на исследованиях, разработках и производстве системных модулей и приложений для БпЛА», – утверждает украинская военная разведка.

При этом указывается, что эта компания ее в октябре 2022 года об ограничении поставок своей продукции в Украину и РФ.