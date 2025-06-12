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Борцы за ужесточение антироссийских санкций вышли на самих себя. Bloomberg уличил европейские банки с подразделениями в России в том, что они до сих пор помогают поддерживать поставки природного газа из России, финансируя тем самым, венную машину РФ.

«Западные банки, в том числе Raiffeisen Bank International AG, которые по-прежнему имеют подразделения в России, помогают некоторым из последних европейских покупателей российского трубопроводного газа оплачивать покупки после введения США санкций против Газпромбанка», – говорится в публикации.

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По словам конфидентов агентства, знакомых с ситуацией, Турция и Словакия пользуются услугами венского Raiffeisen, который имеет подразделение в России.

«Клиенты в основном используют либо российские подразделения западных кредиторов, либо более мелкие российские банки, не подпадающие под санкции, для оплаты газа, сообщил источник, знакомый с ситуацией в газовой компании «Газпром», – отмечается в материале.

Как указывает Блумберг, эта схема показывает, как западные покупатели адаптировались после того, как в ноябре Министерство финансов США запретило использование Газпромбанка. В 2022 году президент России Владимир Путин распорядился производить платежи за газ в рублях и исключительно через Газпромбанк, но после введения санкций в отношении этого банка распространил последнее требование на все банки, работающие в России.

Подразделения Raiffeisen, OTP Bank Nyrt из Будапешта и UniCredit SpA входят в число крупнейших европейских банков, которые по-прежнему работают в стране, несмотря на сокращение операций.

К тому же, добавляет Блумберг, Кремль все больше затрудняет уход международных компаний из России. Российским правительством создана специальная комиссия для одобрения продажи западных активов. Последние обязали продавать российским резидентам с дисконтом и платить налог на выход.

Еще одно интересное наблюдение Блумберга:

«Газпром» и торговля российским природным газом в целом не подпадают под западные санкции, поскольку чиновники опасаются полного прекращения поставок в Европу, несмотря на то что объемы поставок сократились по сравнению с довоенным уровнем. Таким образом, участие европейских банков не нарушает санкций, и американские чиновники считают успехом то, что эти меры вынудили покупателей перенаправить платежи из Газпромбанка, сообщили два источника, которые пожелали остаться неназванными».

Raiffeisen и OTP отказались комментировать агентству свои отношения с отдельными клиентами. Австрийский банк заявил, что значительно сократил платежные услуги для России, и оба банка заявили, что соблюдают правила и нормы, включая международные санкции. UniCredit отказался от комментариев, как и Газпромбанк и «Газпром».

Со стороны покупателей словацкая национальная энергетическая компания SPP, которая импортирует газ через Венгрию и трубопровод «Турецкий поток» и оплачивает его через Raiffeisen, также отказалась от комментариев.

Некоторые страны, такие как Австрия и Италия, прекратили получать газ из России по трубопроводу после истечения срока транзитного соглашения с Украиной в конце прошлого года.

По словам одного из конфидентов Блумберга, Австрия также полагалась на Raiffeisen для осуществления платежей.

«Большинство платежей должны продолжаться, потому что компании из Германии, Италии и Франции все еще работают там», — заявил в среду генеральный директор UniCredit Андреа Орсель. «Давайте скажем неприятную правду: мы все еще покупаем энергию, мы все еще покупаем сырье, мы все еще покупаем товары из России, и это разрешено».