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Результатами опроса иноагента «Левада-центр», где больше половины респондентов (56%) назвали Германию недружественной страной, нужно гордиться.

Об этом отставной немецкий генерал Клаус Виттманн заявил в интервью телеканалу «Вельт», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И если сейчас вдруг Германию назовут самой недружественной страной, то это почти почетное звание за то, что мы, наконец, более решительно взялись за поддержку Украины», – рассуждал Виттманн.

Он также высмеял, что российский МИД считает учения сил НАТО Baltops 2025 на Балтике частью подготовки альянса к потенциальному военному столкновению с Россией, потому что «ничто из того, что делает Путин, не имеет ничего общего с тем, что делает Запад»..