«Не русский, а мусульманин»: озвучен план раскола российский идентичности

Вадим Москаленко.  
09.06.2025 09:24
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1222
 
Война, Дзен, Общество, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Украинские спецслужбы не справляются с расколом российского общества, поэтому к этому процессу должны быть подключены простые украинцы.

 Об этом на канале «Есть вопросы» заявила участник карательной операции против ЛДНР в составе сформированного в 2014-м из майданщиков батальона «Айдар», руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские спецслужбы не справляются с расколом российского общества, поэтому к этому процессу должны быть...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Нам важно разбить эту единую идентичность на сотни других реальных идентичностей: этнические, религиозные, классовые, региональные и так далее. «Я не русский, я мусульманин»; «Я бедный бурят, у которого погибло двое сыновей, один без ног, а богатые православные дети ФСБ-шников отдыхают по клубам».

Это не работа на месяц. Это не фпв-дрон, которым ты полетел и сразу видишь результат. Научил человека за несколько месяцев пользоваться, и уже сразу есть сожженная техника. Это как минимум несколько лет системной массовой работы», – сказала Берлинская.

По её мнению, к этой пропаганде должен подключиться каждый украинец.

«И сюда нужно подключать на самом деле не только работников спецслужб, которых на все не хватает. У них очень много сейчас работы.

Надо делать это так же, как мы сделали в свое время дроны хитом на рок-концерте, чтобы украинцы учились качественно, профессионально возвращать россиян в реальность, работать «с их софтом», – подытожила она.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить