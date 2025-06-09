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Украинские спецслужбы не справляются с расколом российского общества, поэтому к этому процессу должны быть подключены простые украинцы.

Об этом на канале «Есть вопросы» заявила участник карательной операции против ЛДНР в составе сформированного в 2014-м из майданщиков батальона «Айдар», руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам важно разбить эту единую идентичность на сотни других реальных идентичностей: этнические, религиозные, классовые, региональные и так далее. «Я не русский, я мусульманин»; «Я бедный бурят, у которого погибло двое сыновей, один без ног, а богатые православные дети ФСБ-шников отдыхают по клубам». Это не работа на месяц. Это не фпв-дрон, которым ты полетел и сразу видишь результат. Научил человека за несколько месяцев пользоваться, и уже сразу есть сожженная техника. Это как минимум несколько лет системной массовой работы», – сказала Берлинская.

По её мнению, к этой пропаганде должен подключиться каждый украинец.