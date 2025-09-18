Не раздавать деньги, а подавлять инфляцию: Путин отклонил еще одну инициативу Миронова

Елена Острякова.  
18.09.2025 23:54
  (Мск) , Москва
Владимир Путин в принципе не против ежеквартальной индексация социальных пособий, но опасается, что эта мера ускорит инфляцию. Так президент отреагировал на инициативу лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В целом хотелось бы это сделать. Надо подумать. Есть другой способ. В связи с тем, что инфляция у нас достаточно высокая, надо ее подавлять, чтобы такой проблемы не было», – сказал Путин.

Он предложил Миронову обсудить свое предложение с правительством на дебатах по бюджету.

«Много соблазнов появляется сейчас напечатать денег и раздать. Какой будет результат? Инфляция. Мы можем в попытке улучшить положение некоторых категорий граждан, которые, безусловно, нуждаются во внимании и поддержке с нашей стороны. Но нужно выбирать такие действия, которые бы фундаментально решали проблему. Хотя субсидии и поддержка нужны. Но это точечные вещи», – сказал Путин.

