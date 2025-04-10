Навстречу Зе-выборам: нацисты «Азова» уже передрались за деньги Ахметова

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К главкому ВСУ Сырскому – миллион вопросов, но военные должны или воевать, или уходить в политику, если хотят критиковать командование.

Об этом на канале Politeka заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, бывший боевик запрещенного и признанного в РФ террористическим неонацистского полка «Азов», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он прокомментировал слова бывшего начштаба «Азова» Богдана «Тавра» Кротевича, который призвал Сырского уйти в отставку и обвинил военное руководство в выдаче приказов на грани преступления.

«Он ушёл с ВСУ и готовится делать политическую карьеру, ему инвесторы квартирку подарили, и он критикует. Я не защищаю Сырского, к Сырскому миллион вопросов. За одну курскую авантюру я бы его расстрелял. Но если ты военный, как Кротевич, то воюй. Если ты политик, то объяви, что ты политик. «Между капельками» проскочить не получится», – сказал Мосийчук.

Он добавил, что не ставит под сомнения «военные заслуги» «Тавра» и иже с ним, но «люди должны определиться, эффективны ли они в политике и моральны ли они есть».

«Кротевич получил две квартиры на Борщаговке и на Новопечерских Липках. На Новопечерских Липках купил ему инвестор квартиру, которого зовут Ринат Ахметов. Я аплодирую Ринату Леонидовичу за то, что он уделяет внимание нашим воинам. Но я презираю Кротевича. Потому что его соратники, воины, которые с ним в плен попали, сдались в плен, до сих пор в плену, и их не меняют. А слабо было сказать: «Ринат Леонидович, большое спасибо, но давайте мы на Новопечерчких Липках квартиру продадим, а на Борщаговке за эти деньги четыре новых купим, я в одной буду жить со своей семьёй, а три отдадим семьям побратимов, которые погибли в Еленовке, или семьям тех, кто сейчас страдает в плену». Но нет!» – вещал националист.

Он также объявил о готовности к публичным дебатам с Кротевичем.