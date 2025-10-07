«Нам нужно 200 Томагавков, чтобы сделать Крым непригодным для жизни» – Огрызко

Вадим Москаленко.  
07.10.2025 23:50
  (Мск) , Киев
Просмотров: 110
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украина должна сделать Крымский полуостров непригодным для жизни, и тогда России придётся оттуда уходить.

Об этом на канале «Espreso» заявил экс-глава МИД Украины и отпетый русофоб Владимир Огрызко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Чтобы Путин понял, что дальше будет только усугубление катастрофы, нужно пару сотен дальнобойных средств поражения – Томагавков, Барракуд или наших средств поражения.

Вопрос в том, чтобы быстро и системно это всё применить. Чтобы нейтрализовать Крым, нужно накрыть 60-70 целей, после чего никаких шансов оставаться там не будет. Придётся либо поднимать руки и сдаваться, либо срочно уходить», – рассуждал Огрызко.

«И начинать нужно как раз с Крыма, сакрального для сумасшедшего Путина и сумасшедших россиян. Представьте, что такой скрепы не стало. А затем полетит по сотням объектов в самой России – и её тоже не станет», – размечтался укро-дипломат.

