«Нам не нужно воздушное перемирие»: в Киеве грозят русским ракетно-бомбовым гибридом из США

Игорь Шкапа.  
25.08.2025 14:55
  Киев
В воздушном перемирии больше якобы заинтересована Россия, чем Украина.

Об этом в эфире антироссийского пропагандистского «Радио НВ» заявил представленный как политолог и майор ВСУ Андрей Ткачук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий обратил внимание, что Украина, как сообщили американские СМИ, получит  от США управляемое оружие воздушного базирования с увеличенной дальностью поражения (ERAM), представляющее собой гибрид крылатой ракеты и авиабомбы.

Эта поставка будет идти в рамках оборонного пакета стоимостью 850 миллионов долларов, одобренного ранее на этой неделе Белым домом и финансируемого в основном за счет ЕС. Поступление ожидается в начале октября.

«Я думаю, что не зря русские в августовские месяцы бросили в информационное тему о воздушном так называемом перемирии, потому что сейчас оно для них больше нужно, чем для нас. Мы уже приспособились и знаем, как пережить. А готовы ли они свои массы успокоить. Это уже вопрос», – пригрозил Ткачук.

