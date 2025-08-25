«Нам не нужно воздушное перемирие»: в Киеве грозят русским ракетно-бомбовым гибридом из США
В воздушном перемирии больше якобы заинтересована Россия, чем Украина.
Об этом в эфире антироссийского пропагандистского «Радио НВ» заявил представленный как политолог и майор ВСУ Андрей Ткачук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Ведущий обратил внимание, что Украина, как сообщили американские СМИ, получит от США управляемое оружие воздушного базирования с увеличенной дальностью поражения (ERAM), представляющее собой гибрид крылатой ракеты и авиабомбы.
Эта поставка будет идти в рамках оборонного пакета стоимостью 850 миллионов долларов, одобренного ранее на этой неделе Белым домом и финансируемого в основном за счет ЕС. Поступление ожидается в начале октября.
«Я думаю, что не зря русские в августовские месяцы бросили в информационное тему о воздушном так называемом перемирии, потому что сейчас оно для них больше нужно, чем для нас. Мы уже приспособились и знаем, как пережить. А готовы ли они свои массы успокоить. Это уже вопрос», – пригрозил Ткачук.
