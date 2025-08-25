Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В воздушном перемирии больше якобы заинтересована Россия, чем Украина.

Об этом в эфире антироссийского пропагандистского «Радио НВ» заявил представленный как политолог и майор ВСУ Андрей Ткачук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий обратил внимание, что Украина, как сообщили американские СМИ, получит от США управляемое оружие воздушного базирования с увеличенной дальностью поражения (ERAM), представляющее собой гибрид крылатой ракеты и авиабомбы.

Эта поставка будет идти в рамках оборонного пакета стоимостью 850 миллионов долларов, одобренного ранее на этой неделе Белым домом и финансируемого в основном за счет ЕС. Поступление ожидается в начале октября.