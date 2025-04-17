Наивно говорить о скором освобождении Одессы и Николаева – военкор
Пока рано говорить об освобождении Николаева или Одессы, потому что для таких операций нужны намного большие ресурсы, чем задействованы сейчас в СВО.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий попросил оценить, когда Россия сможет освободить Одессу.
«Про Одессу, мне кажется, стоит ли это обсуждать. Если Трамп не против, то очень против будет Стармер. Британия спит и видит, когда она в Одессе устроит свою военную базу на Черном море, чтобы не выходить туда-обратно в рамках конвенции Монтрё. И, мне кажется, британцы будут крайне против, если вдруг Трамп решит отдать нам Одессу.
И, в принципе, если он нам отдаст Одессу, что нам с ней делать? Вот как мы будем существовать в анклаве без сообщения с остальной Россией, с Херсонской областью, с Николаевской областью и так далее?», – сказал Коц.
«Меня часто спрашивают, а что мы будем брать Николаев, мы будем брать Одессу? Друзья, для того, чтобы брать Николаев и для того, чтобы брать Одессу, нам нужны совершенно другие ресурсы, нежели те, которыми мы сейчас оперируем.
Это однозначно нужно и больше техники, и больше людей, естественно, серьезно больше. Поэтому на нынешнем этапе наших взаимоотношений с Украиной, мне кажется, про Одессу говорить, мягко говоря, наивно.
Нам освободить бы Славянск, Краматорск, Константиновку. К который мы, кстати, подбираемся, и уже наши дроны по Константиновке летают и бьют противника», – добавил военкор.
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