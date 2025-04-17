На Украине не осталось даже атмосферы демократии – галичанин-бандеровец

Вадим Москаленко.  
17.04.2025 23:26
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Россия, Украина


Из-за постоянного продления военного положения на Украине попраны все гражданские свободы и нормы демократии.

Об этом в эфире радио UA Chicago заявил львовский журналист-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за постоянного продления военного положения на Украине попраны все гражданские свободы и нормы демократии....

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Ведущий попросил прокомментировать продление Верховной радой военного положения.

«Вообще, правовой статус военного положения, он вообще с первого дня войны вызывал вопросы. Потому что должна быть объявлена война. Но как граждане мы все понимаем, что, конечно, ситуация, которая есть с войной, она означает воинственность.

А для власти это безусловно означает безусловную выгоду всего, что парализует военное положение. А оно парализует все гражданские свободы, все гражданские права, оно парализует тему выборов, оно парализует активную общественность, оно парализует право на мирные демонстрации, оно даже парализует свободу слова.

То есть, это в принципе состояние, которое наиболее оптимально для деятельности власти, если бы она была военно-политическим руководством», – сказал Дроздов.

Он пожаловался, что Украина очень далеко отошла от норм демократии.

«Но поскольку они уже больше себя считают во второй каденции, понятно, что никто и не старается менять этот статус в части хотя бы частичного возвращения к нормам демократии, к основам демократии, к самой атмосфере демократии. Пока об этом речь не идет, потому что, ну, всегда есть оправдание и оно и будет – это война», – добавил львовский русофоб.

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