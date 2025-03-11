Украинское военное и политическое руководство врет, что ВСУ контролирует ситуацию в Курской области. На самом деле, там для украинской армии уже не кризис, а полная катастрофа.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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