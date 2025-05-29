На Константиновском направлении ВСУ в угрозе «котла». Пора отводить войска – полковник СБУ

Российская армия сформировала предпосылки для окружения ВСУ на Константиновском направлении.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Покровское. Бои в Котлино, Зверево и Малиновке. В Малиновке противник закрепился и в настоящее время бои ведутся в центре населенного пункта. Миролюбовка. Бои в населенном пункте с вектором дальнейшего продвижения на Николаевку. Создается опасное направление между Малиновкой и Миролюбовкой, где возможно, в случае непринятия мер по локализации ситуации, оперативное окружение наших войск, находящихся между двумя этими населенными пунктами.

Константиновское. Активные бои в Попов Яре с прогнозом на Полтавку. Плацдарм с Новой Аленовки на Яблоневку, где уже бои ведутся в населенном пункте. С угрозой оперативного окружения гарнизона ВСУ, ведущего боевые действия в Гнатовке, Романовке и Зари. И последующим выходом с западного фланга на Клебанбыкское водохранилище. Ситуация складывается такая, что невозможно ничего предпринять, чтобы отбросить вооруженности Российской Федерации из Зари и Романовки. Поэтому военная необходимость требует отдачи приказа о выводе наших войск из данного кармана», – заявил Стариков