На американский «Томагавк» есть более мощная российская Х-101, – украинский эксперт

Анатолий Лапин.  
15.10.2025 11:25
  (Мск) , Киев
Просмотров: 897
 
Американские крылатые ракеты «Томагавк», которые выпрашивает Украина, не смогут серьезно навредить России. Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил украинский военный эксперт Константин Криволап, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт отмечает, что у России есть свой, более дальнобойный аналог «Томагавка».

«Конечно, ракета «Томагавк» – это не гейм чейнджер. Вообще нет такого оружия, которое может быть «гейм чейнджером… Есть российская ракета с подобными характеристиками, X-101, которая летает на 5600 километров, а, напомню, современный «Томагавк» летает на 1600.

Так вот, эта ракета летает на 5600, и она достаточно современная, имеет разные системы навигации, она может работать в достаточно сложных условиях… Когда мы говорим, что крылатые ракеты будут летать по России, то нужно учитывать то, что, если мы видим ситуацию в Москве, Московской области, то концентрация там средств ПВО достаточно высокая.

Нужно понимать, что из 20 ракет долетит четыре. Может, долетит и значительно больше, но нужно исходить из расчета, что 80% ракет будут сбиты.

Потому 30 ракет – соответственно, шесть могут дойти до цели и это не сделает войну какой-то совсем другой», – заявил Криволап.

