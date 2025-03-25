«Мы уже проиграли. Территории – это меньшее, чего мы лишимся» – украинский политолог

Анатолий Лапин.  
25.03.2025 19:16
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В конфликте с Россией Украина уже проиграла. Это нужно признать, как и тот факт, что территории – это еще не все, чего она может лишиться по итогам конфликта.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Виталия Дикого заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В конфликте с Россией Украина уже проиграла. Это нужно признать, как и тот факт,...

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«Украина хочет в принципе вернуть свои территории, которые потеряны, но для того, чтобы были определенные предпосылки к этому возврату территорий, необходимо иметь хоть одну победу, которая была бы аргументом, что вот мы наступаем, у нас есть силы, у нас есть возможности, если вы не садитесь за стол переговоров, мы пойдем дальше, добьемся своего, если не дипломатическим, то военным путем.

Военным путем мы вернуть эти территории не можем. Более того, давайте я скажу просто непопулярную вещь – мы проиграли эту войну. Эта война нами проиграна.

И это необходимо признать, потому что чем дальше мы не признаем это, то соответственно, тем дальше мы будем нести крупные потери.

Вот не только человеческие, не только технические, не только финансовые или экономические, мы будем нести репутационные потери в целом мире», – сказал он.

«Раз мы проиграли, то нам необходимо сейчас решить дипломатическим путем, как минимизировать потери. То есть, что сделать для того, чтобы потери стали минимальными, те, которые мы фактически можем понести. И сейчас территориальная потери – это самое меньшее что мы можем потерять», – заключил Бондаренко.

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