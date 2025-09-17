Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В антироссийской войне на Украине страны НАТО растратили почти все запасы своего вооружения и техники. Об этом на канале «UATV English» заявил в прошлом офицер британской военной разведки, преподаватель военной стратегии и права в Портсмутском университете Фрэнк Ледвидж, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украинские политики, а иногда и западные, начинают замечать, что нас предали наши союзники. В этом есть доля правды, особенно в отношении США… Если на Украине дела пойдут плохо и придётся пойти на невыгодную сделку, что вполне вероятно, то часть вины ляжет на Западную Европу, но большая часть – на США», – сказал Ледвидж.

Он возмутился, что большие арсеналы ещё остались у США, но Вашингтон их бережёт для войны с Китаем.