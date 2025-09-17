«Мы оголились ради Украины, а США нас предали!» – британский профессор-русофоб

Вадим Москаленко.  
17.09.2025 09:08
  (Мск) , Киев
Просмотров: 446
 
В антироссийской войне на Украине страны НАТО растратили почти все запасы своего вооружения и техники. Об этом на канале «UATV English» заявил в прошлом офицер британской военной разведки, преподаватель военной стратегии и права в Портсмутском университете Фрэнк Ледвидж, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украинские политики, а иногда и западные, начинают замечать, что нас предали наши союзники. В этом есть доля правды, особенно в отношении США… Если на Украине дела пойдут плохо и придётся пойти на невыгодную сделку, что вполне вероятно, то часть вины ляжет на Западную Европу, но большая часть – на США», – сказал Ледвидж.

Он возмутился, что большие арсеналы ещё остались у США, но Вашингтон их бережёт для войны с Китаем.

«Я британец, который с самого начала поддерживал Украину, и спрашивал себя, что ещё мы могли бы сделать, чтобы не ввязываться в ядерную войну с миллионами жертв.

Мы отправили на Украину треть нашей артиллерии на миллиарды фунтов, оголили нашу армию. У нас почти ничего не осталось, чтобы отправить вам. Наши запасы исчерпаны.

У США тоже почти ничего не осталось, в свете противостояния с Китаем. Германия, Британия, Франция и США просто не были готовы к такому конфликту. У нас не было необходимого оружия», – жаловался англичанин.

