Мы очень полезны для США, Трамп, приди и владей нами! – украинский чиновник

На Украине есть огромные объемы полезных ископаемых, необходимых США, – главное выделить деньги на финансирование программ по их добыче.

Об этом в ходе конференции с американцами заявил замминистра экономики Украины Егор Перелыгин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы заняли очень прагматичную позицию как правительство, как страна, с точки зрения того, что мы можем сделать и чем можем помочь нашим стратегическим партнерам… Спрос на классические полезные ископаемые вырос очень сильно… Такие металлы как титан, становятся все более востребованными. Например, США активно пополняют запасы титановой губки и возвращаются к стратегическим резервам. Учитывая тот факт, что титановая губка на 100% импортируется в США, мы поняли, что такая страна как Украина, с ее мощностями, историей, опытом и ресурсной базой может помочь нашему главному стратегическому партнеру в этой ситуации.

Мы можем снизить риски в цепочке поставок и привнести что-то новое в экономику, в двусторонние отношения и в цепочки создания стоимости. Учитывая, что Украина вероятно является одной из ведущих стран Европы по запасам титана, урана, графита и марганца, у нас есть все возможности для этого», – перечислял укро-чиновник.