«Мы не смогли убедить крымчаков, что на Украине лучше» – бывший укро-мэр Херсона

Игорь Шкапа.  
09.09.2025 15:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 633
 
Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина, Херсон


За все годы Украина ничего не сделала, чтобы стать привлекательной для жителей Крыма.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире видеоблога «Есть вопрос» заявил бывший мэр Херсона Владимир Николаенко, попавший в российский плен за причастность к диверсионной работе и вернувшийся недавно домой в рамках обмена.

За все годы Украина ничего не сделала, чтобы стать привлекательной для жителей Крыма. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он согласил с украинским диктатором Владимиром Зеленским, что вернуть Крым военным путем фактически невозможно, потому что это чревато огромными потерями.

«Но что мы сделали для того, чтобы Крым сам хотел вернуться в Украину? Я вспоминаю, когда с 14-го по 20-й возглавлял город и, извините, на пузе ползал перед всеми институтами и государственными, и международными, что Херсонщина нуждается в вашем внимании. Давайте вкладывать деньги в Херсонщину, чтобы те крымчаки, которые приезжали в Херсонский аэропорт, потому что невозможно было уехать, чтобы они приезжали, смотрели, как мы живем. И где помощь, где поддержка?» – жалуется Николаенко.

Он говорит, что видел, как Москва вкладывалась в Севастополь, строила дороги, развязки,  электростанции, и сравнивает это с украинским отношением к Херсону.

«Это были совершенно разные вещи. Наше государство, к сожалению, не уделяло того внимания, в которых мы нуждались. Можно было экономическим путем убедить крымчан, что они ближе к Украине, что они действительно единая составляющая украинского государства. Сейчас будет это гораздо труднее», – сокрушается Николаенко.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить