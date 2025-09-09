Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

За все годы Украина ничего не сделала, чтобы стать привлекательной для жителей Крыма.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире видеоблога «Есть вопрос» заявил бывший мэр Херсона Владимир Николаенко, попавший в российский плен за причастность к диверсионной работе и вернувшийся недавно домой в рамках обмена.

Он согласил с украинским диктатором Владимиром Зеленским, что вернуть Крым военным путем фактически невозможно, потому что это чревато огромными потерями.

«Но что мы сделали для того, чтобы Крым сам хотел вернуться в Украину? Я вспоминаю, когда с 14-го по 20-й возглавлял город и, извините, на пузе ползал перед всеми институтами и государственными, и международными, что Херсонщина нуждается в вашем внимании. Давайте вкладывать деньги в Херсонщину, чтобы те крымчаки, которые приезжали в Херсонский аэропорт, потому что невозможно было уехать, чтобы они приезжали, смотрели, как мы живем. И где помощь, где поддержка?» – жалуется Николаенко.

Он говорит, что видел, как Москва вкладывалась в Севастополь, строила дороги, развязки, электростанции, и сравнивает это с украинским отношением к Херсону.