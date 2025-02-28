«Мы должны победить в войне. Готовы отправить танки и самолеты» – Стармер

Великобритания предоставит Украине больше помощи, чем когда-либо.

Об этом на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сейчас стоим плечом к плечу и сосредоточены на том, чтобы положить конец варварской войне в Украине. Господин президент, я приветствую вашу глубокую личную заинтересованность в установлении мира и прекращении убийств. Вы создали возможность для заключения исторического мирного соглашения, которое, я думаю, будет воспринято с одобрением в Украине и во всем мире. Это главная цель. Но мы должны сделать все правильно. После Второй мировой войны в Великобритании появился известный лозунг «Мы должны победить в войне». Вот что мы должны сделать сейчас», – сказал премьер.

По его словам, «ставки очень высоки».