«Мотоциклы-то завязнут!» – украинцев призывают продержаться до осени 

В ближайшие месяцы российская армия не снизит свою активность на поле боя, но на Украине надеются, что интенсивность атак спадет осенью.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ, бежавший из Крыма украинский полковник Владислав Селезнев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вряд ли нам стоит надеяться, что в какой-то обозримой перспективе, по меньшей мере ближайших двух месяцев, мы можем увидеть стагнацию на поле боя. Позже – да, я бы такой вариант не исключал, но он будет, в первую очередь, связан с определенным выхолащиванием наступательного потенциала российской армии, а также с изменением погодных условий. Согласитесь, если с середины октября начнутся активные осенние ливни, враг не сможет так активно использовать свою приспособленную автомобильную или мотоциклетную технику. А значит, процессов, типа инфильтрации, в районе Доброполья с середины осени мы точно наблюдать не будем», – уверен экс-спикер Генштаба ВСУ.

Напомним, что решающий штурм, например, Авдеевки, который в итоге завершился полным освобождением города, начался 10 октября 2023 года.

При этом он признает, что у ВС РФ «есть ресурсы проводить активно наступательные действия».

«И Путин даже надеется, что эти успехи могут привести к определенным результатам. Здесь, кстати, стоит упомянуть недавнее заявление американской разведки, что, мол, в течение следующих двух месяцев Российская Федерация сможет полностью оккупировать 20% территории Донбасса, находящейся под контролем украинских войск», – говорит Селезнев.

Впрочем, он уверен, что для таких прогнозов нет оснований и называет их «нереальной глупостью».