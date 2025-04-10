Мир не наступит, если украинцы не избавятся от Зеленского – политэмигрант

Вадим Москаленко.  
10.04.2025 17:42
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Для скорейшего наступления мира украинцы должны избавиться от своего нелегитимного президента и его подельников, которые зарабатывают на войне.

Об этом на канале «Политэксперт» заявил эмигрировавший из Украины в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для скорейшего наступления мира украинцы должны избавиться от своего нелегитимного президента и его подельников,...

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«У нас сейчас единственная надежда на то, что все-таки американцы приняли решение похоронить Зеленского как президента. Это также поддерживается и украинским обществом. И они все-таки помогут свалить его», – сказал Балашов.

«Вот, выступление Спартц, она говорит о том, что украинцам надо смириться с тем, что они потерпели поражение благодаря Зеленскому, что они потеряли дополнительные территории благодаря Зеленскому.

И что им надо избавиться от Зеленского. И тогда воцарится мир и надежда на будущее дипломатическое восстановление своих территорий.

Это прямо говорится чуть ли не из кабинета Трампа, который в принципе сейчас заинтересован в одном – подписать это соглашение по минералам и продолжить установление мира на территории Украины», – подытожил он.

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