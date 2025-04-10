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Для скорейшего наступления мира украинцы должны избавиться от своего нелегитимного президента и его подельников, которые зарабатывают на войне.

Об этом на канале «Политэксперт» заявил эмигрировавший из Украины в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас сейчас единственная надежда на то, что все-таки американцы приняли решение похоронить Зеленского как президента. Это также поддерживается и украинским обществом. И они все-таки помогут свалить его», – сказал Балашов.