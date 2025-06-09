«Любой ценой сломить Украину»: The Economist объявил начало летнего наступления России

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Британский журнал The Economist утверждает, что Россия начинает летнее наступление, «чтобы любой ценой сломить Украину».

«После нескольких недель туманных переговоров о прекращении огня, проводимых по настоянию полувовлеченного президента Дональда Трампа, война между Россией и Украиной вновь обостряется, причем в жестоком стиле и с растущими ставками. За последние две недели были нанесены рекордные российские ракетные удары по украинским городам и впечатляющие налеты украинских беспилотников на стратегические бомбардировщики России. Но все это лишь прелюдия к главному событию: крупномасштабному летнему наступлению России, цель которого — сломить боевой дух украинцев и обеспечить президенту Владимиру Путину символическую победу практически любой ценой», – пишет журнал.

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Многие украинские города и военные готовятся к окончательному расчету, – добавляет журнал. Источники издания в украинской разведке полагают, что Константиновка и соседний Покровск станут центром летней кампании России.

«Константиновка находится на грани войны с 2014 года. Теперь судьба этого города, который Россия считает логистическим центром украинских сил в Донбассе и воротами к последним опорным пунктам в этом регионе, предрешена. Ежедневно на город обрушивается до 25 управляемых бомб. Оставшиеся 8500 мирных жителей в основном покидают город до 15:00, когда вводится комендантский час», – говорится в статье.

Также отмечается, что у украинцев есть опасения и по поводу северо-восточной Сумской области, где Россия сосредоточила там 50 000 военнослужащих и медленно продвигается к областному центру, повторяя прошлогоднюю трансграничную операцию Украины на Курщине.

«Впервые с начала войны Россия завоевывает на севере почти столько же территории, сколько на главном театре военных действий в Донбассе, в основном потому, что легко справляется с укреплениями, неприспособленными для ведения войны с помощью дронов», – говорится в материале.

Украинские военные источники по-прежнему ожидают, что после создания так называемой буферной зоны Россия перенесет внимание на южные фронты в Донбассе и Запорожье, продолжив там изнурительную войну, «которая превратила регион в изрытую воронками пустошь».

При этом, издание не скрывает своего скепсиса относительно предполагаемых итогов российского наступления.