Львовский теле-нацист: «Украинцы – это общество баранов, нуждающихся в пастухе»

Украинцы – слабое и плохо образованное общество, всё время мечтающее о приходе мессии-спасителя. Об этом в эфире эмигрантского «Радио Чикаго» поделился скандально известный львовский телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Где вообще появляется идея сильной руки – царя, мессии, который наделён полными полномочиями, и определяет, когда заканчивать отопительный сезон, какие территории не отдавать? Человек занимается от вопросов асфальта, до глобальной геополитики. Такой запрос на сильный центр авторитарного типа может быть только там, где общество баранов, а не граждан. Свободные граждане не нуждаются в авторитарном лидере, потому что сама демократия, как институт, регулирует все вопросы», – сказал Дроздов.