Львовский теле-нацист: «Украинцы – это общество баранов, нуждающихся в пастухе»

Вадим Москаленко.  
21.11.2025 10:55
  (Мск) , Киев
Просмотров: 37
 
Дзен, Политика, Украина


Украинцы – слабое и плохо образованное общество, всё время мечтающее о приходе мессии-спасителя. Об этом в эфире эмигрантского «Радио Чикаго» поделился скандально известный львовский телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Где вообще появляется идея сильной руки – царя, мессии, который наделён полными полномочиями, и определяет, когда заканчивать отопительный сезон, какие территории не отдавать? Человек занимается от вопросов асфальта, до глобальной геополитики.

Такой запрос на сильный центр авторитарного типа может быть только там, где общество баранов, а не граждан. Свободные граждане не нуждаются в авторитарном лидере, потому что сама демократия, как институт, регулирует все вопросы», – сказал Дроздов.

«А ручное управление нужно там, где разрушены институты. Это про нас. Поэтому у нас и такой запрос на мессию, пастуха. Это дикая тема, которая свидетельствует о слабости общества.

И поэтому у нас топ-коррупция и мародёрство, что у нас такая модель. Потому что там, где есть избранный человек, подотчётный обществу, там никогда не будет Миндичей», – подытожил он.

