Львовский теле-нацист: «Украинцы – это общество баранов, нуждающихся в пастухе»
Украинцы – слабое и плохо образованное общество, всё время мечтающее о приходе мессии-спасителя. Об этом в эфире эмигрантского «Радио Чикаго» поделился скандально известный львовский телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Где вообще появляется идея сильной руки – царя, мессии, который наделён полными полномочиями, и определяет, когда заканчивать отопительный сезон, какие территории не отдавать? Человек занимается от вопросов асфальта, до глобальной геополитики.
Такой запрос на сильный центр авторитарного типа может быть только там, где общество баранов, а не граждан. Свободные граждане не нуждаются в авторитарном лидере, потому что сама демократия, как институт, регулирует все вопросы», – сказал Дроздов.
«А ручное управление нужно там, где разрушены институты. Это про нас. Поэтому у нас и такой запрос на мессию, пастуха. Это дикая тема, которая свидетельствует о слабости общества.
И поэтому у нас топ-коррупция и мародёрство, что у нас такая модель. Потому что там, где есть избранный человек, подотчётный обществу, там никогда не будет Миндичей», – подытожил он.
