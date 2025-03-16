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В связи с чередой разных событий, обстановка в Одессе к 11 годовщине трагедии в Доме профсоюзов может стать нестабильной.

Об этом в своем видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Такое впечатление, что сейчас пытаются раскачивать Одессу. Буквально за день до этого убийства [нациста Демьяна Ганула в Одессе] Европейский суд по правам человека вынес решение по трагедии в одесском Доме профсоюзов. В этом решении, несмотря на многочисленные обвинения пророссийских сил, все-таки жертвам и пострадавшим была присуждена компенсация от 15 до 17 тысяч евро. С учетом около 40 человек, которые пострадали при этом, можете посчитать, что Украина потеряет полмиллиона евро (хотя в Киеве отказались признавать решение ЕСПЧ – прим). Украина обвинена в том, что полиция бездействовала, пожарные по специальному указанию не ехали 40 минут тушить Дом профсоюзов, что привело к массовой гибели людей. Хотя ЕСПЧ описывает, что причиной этого было российское влияние, возможно действия российских спецслужб. Это решение обнародовано в период, который приближается к дате трагедии. У нас осталось меньше двух месяцев, когда в очередной раз будут вспоминать об этой трагедии», – тревожился Бортник.