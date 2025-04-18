Латынина: Кидала Зеленский обменял жизни украинцев на рейтинг

Елена Острякова.  
18.04.2025 13:53
  (Мск) , Москва
Просмотров: 465
 
Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Утративший легитимность президент Украины нахамил президенту США Дональду Трампу точно так же, как в 2019 году в Париже он нахамил президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом журналист-иноагент Юлия Латынина заявила в интервью туб-каналу «Живой гвоздь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Утративший легитимность президент Украины нахамил президенту США Дональду Трампу точно так же, как в...

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«Если вы посмотрите на карьеру Зеленского, этот человек кидал всех, кто его приводил к власти. Это делается всегда ради рейтингов, потому что для Зеленского, как и для многих демократически избранных президентов рейтинг – очень важная вещь», – подчеркнула иноагент.

Она считает, что в конце 2021 года Зеленский по той же причине отрицал возможность начала СВО, которое ему предсказывала американская разведка.

«Потому что рейтинг был важнее. И потому что, если ты скажешь, что война будет, тебе зададут вопрос: а какого черта ты не подписал Минские соглашения. Зеленский ровно по той же причине не подписал Стамбул. Это было бы спасением для Украины, 100 тыс человек бы не погибло… Но это стоило бы ему власти», – сказала Латынина.

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