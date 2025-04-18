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Утративший легитимность президент Украины нахамил президенту США Дональду Трампу точно так же, как в 2019 году в Париже он нахамил президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом журналист-иноагент Юлия Латынина заявила в интервью туб-каналу «Живой гвоздь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если вы посмотрите на карьеру Зеленского, этот человек кидал всех, кто его приводил к власти. Это делается всегда ради рейтингов, потому что для Зеленского, как и для многих демократически избранных президентов рейтинг – очень важная вещь», – подчеркнула иноагент.

Она считает, что в конце 2021 года Зеленский по той же причине отрицал возможность начала СВО, которое ему предсказывала американская разведка.