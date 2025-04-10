Кто выехал – «ухилянт и предатель»: Зе-власть вычеркнет из избирателей миллионы бежавших из страны

Киевская «партия войны» собирается лишить права голоса миллионы украинцев, которые будут признаны «уклонистами» или бежавшими за границу «предателями».

Об этом на канале «Политэксперт» заявил эмигрировавший с Украины в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда установится мир, начнутся выборы. И вот здесь выползают, как из-под камня, все гадюки, все ежи, все те, кто хочет воевать и зарабатывать на этом денег. Потому что на войне возник благополучный богатый класс, у которого огромное количество наличных денег, и которые они вливают в свои избирательные кампании. Буданов не исключение, он вливает деньги сейчас в свою избирательную кампанию, собираясь воспользоваться тем, что он типа воевал. Хотя воевал он в основном в тылу, в основном в бункере. И поэтому они готовятся к выборам. Там еще третья штурмовая бригада готовится к выборам, Белецкий, Корчинский, Порошенко. И все на военной тематике. И они хотят как-то отделить или как-то уничтожить избирателей, которые за мир», – сказал Балашов.

Он подчеркнул, что именно поэтому Буданов заявил, что если человек не на фронте и не помогает в тылу, то не имеет права зваться украинцем, а бежавшие за границу – тем более.