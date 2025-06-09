Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

CNN обратил свое внимание на один из аспектов прошедших между РФ и Украиной обменов пленными и удерживаемыми лицами. В публикации говорится, что правозащитники критикуют украинский закон о коллаборантах, по которому была осуждена переданных России Киевом 70 граждан Украины.

«Организация Human Rights Watch проанализировала около 2000 приговоров по этой статье. И, хотя среди них были настоящие коллаборанты, многие из них были «людьми, которые, согласно международному гуманитарному праву, не должны были подвергаться судебному преследованию», – говорится в материале.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По словам представителя HRW по Украине Юлии Горбуновой, по украинскому закону к коллаборационизму относятся случаи, когда «причинен незначительный вред или вообще не было причинено вреда» или даже когда у обвиняемых и вовсе не было намерения нанести ущерб национальной безопасности.

Некоторые случаи касаются людей, которые работали в коммунальном секторе и продолжали выполнять свою работу на момент перехода контроля той или иной территории к ВС РФ.

«Помощь людям на улице, людям, которые болеют или имеют инвалидность, раздача гуманитарной помощи. Учителя, пожарные, муниципальные служащие, которые собирают мусор и тому подобное — они могут быть осуждены за работу на оккупантов в качестве коллаборационистов», — сказала Горбунова.

По мнению западных правозащитников, украинское законодательство о коллаборантах настолько расплывчато, что, по сути, «оставляет в зоне риска быть квалифицированным как «коллабоационизм» очень широкий спектр действий людей, живущих и работающих в условиях оккупации».

Также Human Rights Watch считает «этически сомнительным» факт, что Украина «открестилась» от своих граждан, выданных на обмен в Россию.

Речь о том, что сайт поддерживаемого государством проекта «Хочу к своим», на котором собраны данные на желающих уехать в РФ осужденных за реальный или мнимый коллаборационизм, помечает уехавших на обмен такими словами: «уехал в Россию, в то время, как настоящие украинцы вернулись домой».

«Эти люди до сих пор являются гражданами Украины, и формулировка, что их обменяли на «настоящих украинцев» — это очень не хорошо», – заявила представитель правозащитной организации Zmina Анисья Синюк.

Кроме того, правозащитники критикуют и то обстоятельство, что отправляемых в Россию граждан Украины меняют не на тех, кто удерживается в российских тюрьмах за проукраинские взгляды, а на тех, кого Москва сама хочет выдать. В этом контексте напоминается, что в прошлый раз Москва передала Киеву заключенных, которые сидели в тюрьмах еще при Украине, и на момент утраты контроля Киевом над этими территориями оказались де-факто в РФ.