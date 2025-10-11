Кривляющийся Зеленский обрекает Киев на регулярные удары
Происходящее в прифронтовых регионах не волнует большинство жителей тыловых регионов Украины. Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Сценарий развития событий на Украине исключительно мрачные, были тяжелейшие прилёты. Но такой момент – переполох все подняли, только когда прилетело по Киеву.
И в этой информационной палитре, Киев затмил Днепр и другие территории, которые тоже без света. Получается, основной вывод для России – что надо атаковать Киев, тогда все спохватятся, и начнут договариваться или что-то делать?» – спросил ведущий.
«Вы абсолютно правы. Поскольку то, что происходит в прифронтовых регионах, в том же Харькове и Днепре, киевляне этого как-то не замечают. Люди привыкли к более безопасной и комфортной жизни.
Тем более, что сейчас в Киеве более 4,5 миллионов населения, в Киев переехали много беженцев из прифронтовых и временно оккупированных территорий. Поэтому резонанс от происходящего в Киеве колоссальный», – ответил Золотарёв.
