«Контракт» с 18-летними Зеленский обратит в тотальную мобилизацию – эксперт раскрыл механизм

Украинская власть воплощает долгосрочный план по отправке на войну молодёжи – сначала добровольцев, а затем погонят и всех остальных.

Об этом на канале «Слово» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский предпринимает усилия для того, чтобы нагнать на фронт как можно больше относительно свежих резервов, и попытаться фронт стабилизировать. Он для этого организовал свой контракт 18-24. Понятно, что он сразу много не наберет по этому контракту, хотя кто-то пойдет, кто-то уже идет. Расчет делается на, во-первых, психологию молодых людей. «Друзья пошли, и я пойду. Друзья уже ушли, они уже все там, значит, и я сейчас пойду». Это, так сказать, вторая волна, которая ожидается этих самых контрактников. Дальше пойдет третья волна этих мстителей, у которых друзей уже убили, «Я пойду мстить за них», – сказал Ищенко.

«А потом уже можно организовать четвертую волну совершенно спокойно, принудительно-добровольную. Поймали на улице, и ты вдруг решил стать добровольцем. Как это у них сейчас делают с людьми, которые по показателям здоровья вообще не подходят для службы. Но добровольцем можно стать с любыми показателями. Они, просто побывав в ТЦК, вдруг резко испытывают желание подписать контракт. Точно то же самое можно делать и с теми, кто 18-24», – отметил он.