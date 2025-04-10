«Контракт» с 18-летними Зеленский обратит в тотальную мобилизацию – эксперт раскрыл механизм
Украинская власть воплощает долгосрочный план по отправке на войну молодёжи – сначала добровольцев, а затем погонят и всех остальных.
Об этом на канале «Слово» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Зеленский предпринимает усилия для того, чтобы нагнать на фронт как можно больше относительно свежих резервов, и попытаться фронт стабилизировать. Он для этого организовал свой контракт 18-24. Понятно, что он сразу много не наберет по этому контракту, хотя кто-то пойдет, кто-то уже идет.
Расчет делается на, во-первых, психологию молодых людей. «Друзья пошли, и я пойду. Друзья уже ушли, они уже все там, значит, и я сейчас пойду». Это, так сказать, вторая волна, которая ожидается этих самых контрактников. Дальше пойдет третья волна этих мстителей, у которых друзей уже убили, «Я пойду мстить за них», – сказал Ищенко.
«А потом уже можно организовать четвертую волну совершенно спокойно, принудительно-добровольную. Поймали на улице, и ты вдруг решил стать добровольцем. Как это у них сейчас делают с людьми, которые по показателям здоровья вообще не подходят для службы.
Но добровольцем можно стать с любыми показателями. Они, просто побывав в ТЦК, вдруг резко испытывают желание подписать контракт. Точно то же самое можно делать и с теми, кто 18-24», – отметил он.
«Также, к тому времени у нас должен сломаться психологический настрой общества. Когда у значительной части людей, у которых сейчас дети 18-24 сидят дома, они окажутся на фронте, то произойдет ровным счетом то же самое, что произошло с 25-65: «А чего моего убили, а твой даже не служил? Пусть идет, тоже служит, родину защищает. А то как это, все твои останутся дома, а все мои в земле?».
И, соответственно, можно будет уже даже подумать о том, чтобы ввести пониженную планку мобилизации. Для всего этого надо время, подчеркиваю. Но технически время у Зеленского есть», – подытожил эксперт.
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