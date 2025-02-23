Конгрессмен-демократ: Всё пропало! 5% на оборону НАТО уже ничего не решат

Максим Столяров.  
23.02.2025 17:57
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Росатом, Русофобия, США, Украина


Владимир Путин и Дональд Трамп договорятся, в самый последний момент посадят за стол переговоров европейцев и украинцев, которым лишь останется смириться с согласованным заранее соглашением.

Об этом Bloomberg заявил конгрессмен-демократ штата Массачусетс, бывший морской пехотинец Сет Молтон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Владимир Путин и Дональд Трамп договорятся, в самый последний момент посадят за стол переговоров...

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«Марко Рубио говорит не от себя, он говорит от имени Дональда Трампа. И если Трамп скажет, что они [европейцы и украинцы] не сядут за стол переговоров, то так и будет. Я думаю, что они сядут за стол переговоров только в самом конце, и их заставят, или, по крайней мере, администрация Трампа попытается заставить европейцев и украинцев принять соглашение, которое будет выгодно России. Это всё, что нужно Путину», – сказал Молтон.

Он раскритиковал заявления о том, что на Украине не должно быть американского контингента.

«Мы не можем исключать такой вариант. Это невероятно глупые заявления от имени министра обороны и президента США. Но это не просто плохие переговоры, это переговоры от имени русских, именно это делают Трамп и Хегсет, они ведут переговоры от имени русских», – истерил байденовец.

Ведущая спросила, могли бы обещания натовских стран поднять расходы до 5% ВВП заставить Трампа пересмотреть некоторые свои идеи.

«Нет, я так не думаю, я не думаю, что это сработает. Потому что он ясно дал понять, что он на стороне России. Он также откровенно лгал о помощи Европы, европейцы дали Украине больше денег, чем Америка. Нет, я не настолько наивен, чтобы думать, что это что-то изменит.

Идея о том, что Европа должна сама платить за свою оборону – это идея, которую выдвигал Обама, когда говорил о 2%, это было целью уже давно. Я слышал, как некоторые европейские союзники в Мюнхене говорили о достижении 5% как об амбициозной цели, я бы тоже хотел, чтобы они её достигли. Я согласен, Европа должна больше вкладываться в НАТО, но я не собираюсь продаваться русским», – возмущался Молтон.

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