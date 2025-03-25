Комроты дронов ВСУ: Лучше коррупционные махинации, чем гособеспечение

Вадим Москаленко.  
25.03.2025 20:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Коррупция, Общество, Политика, Россия, Украина


«Российская агентура» развалила и без того шаткую государственную систему обеспечения войск Украины.

Об этом в интервью каналу «Спецпроекты Сергея Мамаева» заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик запрещённого в РФ «Азова», ныне комроты ударных дронов ВСУ Игорь Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Российская агентура» развалила и без того шаткую государственную систему обеспечения войск Украины. Об этом...

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«Вообще, считаю, что система, которая была построена для обеспечения войск на Украине именно с государственной стороны, особенно до 2022 года, к сожалению, в значительной мере сохранилась. И она заключалась, во-первых, на допущениях, что у нас никогда никто никуда не должен спешить, что должно быть по 20-30 согласований на каждый шаг. А с другой стороны, я уверен, что над этой системой, чтобы сделать уже её абсолютно неюзебильной, работала российская агентура.

Целенаправленно всё делалось настолько неэффективно, насколько это можно было сделать неэффективно. И во время полномасштабки Украине пришлось заново как-то воспроизводить этот контур создания, масштабирования и поставок инновационных продуктов», – сказал Луценко.

Он привёл один из примеров.

«Я бы сейчас отошёл от концепции такой лютой антикоррупции. Потому что нам нужны, в первую очередь, дроны. Если где-то кто-то больше заработает на этих дронах, это будет меньшим вредом для государства, чем когда государство просто будет втридорога по таким же процедурам, но дольше, закупать уже к тому времени ненужные модели дронов. Неподходящие. Которые потом приходится, в лучшем случае, переделывать.

Поэтому я бы провёл аудит на предмет оптимизации всех этих процессов. Безусловно, мы должны бороться с коррупцией, но это делается путём передачи полномочий тем, кто заинтересован в том, чтобы выжить.

И он, в первую очередь, будет закупать себе то, что поможет ему выжить, и он в это время вряд ли будет думать об откатах», – жаловался укро-дроновод.

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