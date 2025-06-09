Киевский экономист в ужасе: Экономике кранты. Мы в дефолте

Анатолий Лапин.  
09.06.2025 15:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, Украина, Финансы, Экономика


Невыплата Украиной 665 миллионов долларов долга перед МВФ означает дефолт государства. Это – признак «аховой» ситуации в экономике страны, и война – не главная причина.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил украинский политолог экономист Вадим Сирота, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Невыплата Украиной 665 миллионов долларов долга перед МВФ означает дефолт государства. Это – признак...

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«Это технический дефолт. Технический дефолт – это просто констатируется факт, что должник, в данном случае государство, кредитуемое, не выполнило обязательства вовремя перед кредиторами. И на данном этапе просто возникла ситуация, когда в будущем к нему понижается доверие со стороны инвесторов, и они не готовы предоставлять ему в дальнейшем деньги, вообще закрывают позиции или компенсируют это большой процентной ставкой. Этот дефолт – не тот, который ассоциируется с банкротствами и аховым состоянием государственных финансов 90-х, мы помним кризис 98-го года нашего северного соседа.

Все это связано с тем, что в принципе будем откровенно говорить аховое состояние дел в экономике. Я вам скажу такую вещь – на мой взгляд, как экономиста, причина этой ситуации – война просто стимулировала и стала лакмусовой бумажкой, которая способствовала тому, что эта ситуация проявилась. К сожалению, рано или поздно мы пришли бы к этой ситуации, потому что причина таких проблем – это не совсем правильная, не либеральная модель развития экономики», – заявил Сирота.

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