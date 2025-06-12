«Каждое русское слово – гвоздь в гроб украинской нации» – нацист Корчинский взялся подражать ликвидированной Фарион
Люди, которые в украинском медийном поле пользуются русским языком, работают на Москву, даже если они риторически выступают против Кремля.
Об этом на канале «Исландия» заявил объявленный Россией в розыск нацист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Напомним, убитая нацистка Ирина Фарион проклинала русскоязычных ВСУшников и даже нацистов из Нацбатов за игнорирование мовы, за что, видимо, и поплатилась.
«Ничто не может оправдать [создание украинцем русскоязычного контента]. Если это не СБУ ведёт разводку какого-нибудь Ванюшки, чтобы он подорвал рельсы под вражеским поездом, то – ничто.
Во-первых, они никогда не смогут конкурировать с пропагандистской машиной Москвы, Во-вторых, «хорошие русские» и так этим занимаются, лепечут что-то о том, что Путин не совсем хороший. А эти просто крадут пространство у украинского языка. Каждое сказанное ими московитское слово – это гвоздь в гроб украинской культуры и нации…», – рассуждал нацист.
«То есть, если мы думаем, что московское слово, сказанное против московского правительства – это что-то значит, это что-то хорошее – нет. Наоборот, они заинтересованы – пусть будут какие угодно слова, но это будут русские слова.
Поэтому они готовы здесь защищать русскоязыческих, даже если эти русскоязыческие их не любят. Ничего, вы не любите, ваши дети никуда не денутся. И эти люди, которые в украинском медийном поле пользуются русским языком, работают на Москву, даже если они говорят против Москвы», – вещал Корчинский.
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