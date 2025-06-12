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Люди, которые в украинском медийном поле пользуются русским языком, работают на Москву, даже если они риторически выступают против Кремля.

Об этом на канале «Исландия» заявил объявленный Россией в розыск нацист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Напомним, убитая нацистка Ирина Фарион проклинала русскоязычных ВСУшников и даже нацистов из Нацбатов за игнорирование мовы, за что, видимо, и поплатилась.

«Ничто не может оправдать [создание украинцем русскоязычного контента]. Если это не СБУ ведёт разводку какого-нибудь Ванюшки, чтобы он подорвал рельсы под вражеским поездом, то – ничто. Во-первых, они никогда не смогут конкурировать с пропагандистской машиной Москвы, Во-вторых, «хорошие русские» и так этим занимаются, лепечут что-то о том, что Путин не совсем хороший. А эти просто крадут пространство у украинского языка. Каждое сказанное ими московитское слово – это гвоздь в гроб украинской культуры и нации…», – рассуждал нацист.