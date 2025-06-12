Казахстан присягнул на верность Лондону 

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Подписание соглашения о военном сотрудничестве между Казахстаном и Великобританией – поворотный пункт военно-политической колонизации Западом всего среднеазиатского региона.

Для этих целей в Лондон даже поехала целая делегация Минобороны РК во главе с полковником Ерболом Кумарбекулы, что является не просто демонстрацией лояльности и покорности со стороны казахстанской правящей элиты, а важным знаком по трансформации всей системы безопасности в Центральной Азии.

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Англия фактически устанавливает контроль над ВС РК через механизмы обучения офицерских кадров, проведения совместных учений и подготовки подразделений для якобы миротворческих миссий. Таким образом армия привязывается десятками нитей к Туманному Альбиону, попадая в прямую зависимость.

Система обкатана с Анкарой, с которой уже давно развивается военное сотрудничество, а сотни офицеров обучились в турецких вузах и через совместные манёвры прошли на различном уровне отработку взаимодействия. Но случай с Лондоном носит уже символическое значение и открывает всем реальные геополитические устремления Астаны.

Этот акт ставит под сомнение будущность и перспективы развития ОДКБ как оборонительной организации в регионе, так как поэтапное усиление сотрудничества с НАТО через заключение подобных соглашений, а также через превращение Организации тюркских государств в военно-политическое объединение фактически переводит одну из крупнейших армий в Центральной Азии на рельсы враждебного альянса.

Ситуация усугубляется еще и тем, что происходит интеграция ВПК Казахстана и республик ЦА в единую систему по производству турецкой военной техники и боеприпасов по стандартам НАТО. Так, планируется начать производить в скором времени на предприятиях в РК 155-миллиметровых снарядов, которые приняты на вооружении в альянсе.

Интересно, что сразу же после этого в минувшее воскресенье лишился своего поста министр обороны РК Руслан Жаксылыков, но вовсе не из-за подписания соглашения с Лондоном, так как Минобороны выполняло указание Акорды, а в рамках кампании по смещению лиц, которые оказались нелояльными лично к Токаеву и его команде.

Вполне вероятно, что одними из поводов могли послужить комплементарные высказывания экс-министра в отношении руководства российского военного ведомства и активное участие в подготовке парада и празднеств к 80-летию Победы. Не секрет, что либералы и нацики всех мастей обвиняли Жаксылыков в пророссийских взглядах и саботаже подготовки ВС РК к будущей войне.

Такая кадровая перестановка имеет важное политическое значение и напрямую связана с процессами геостратегической переориентации Казахстана на Запад, что должно сейчас максимально насторожить на фоне активной экономической экспансии ЕС, Великобритании и США по захвату месторождений редкоземельных и цветных металлов, урана и других критических минералов.

Интересно, что в момент активизации сотрудничества с Великобританией и НАТО в Казахстане еще и принят закон о теробороне, который носит антироссийский характер и фактически списан с украинского образца. Очевидно, что эта база для последующей мобилизации местных сил якобы для осуществления охраны в регионах и прикрытие процесса милитаризации.

Это, как ни парадоксально, создаёт инструмент и для сепаратизма региональных элит, нежелающих делить богатства с Астаной. Такую резонную мысль озвучил известный казахстанский блогер Антон Бударов, указав на риски для целостности РК.