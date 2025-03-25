К середине лета Украине нечем будет воевать – британский аналитик

Дональд Трамп всё ещё использует «помощь» Украине в качестве рычага давления, но вряд ли он будет инициировать новые поставки вооружения.

Об этом в интервью кипрскому журналисту Алексу Христофору на канале «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трамп не может просто взять и отказаться от поставок оружия и разведывательной информации, потому что это действительно единственный рычаг давления, который у него есть. Были разговоры о расширении санкций, но даже западные СМИ сейчас настроены скептически. Они говорят, что это будет иметь больше последствий для западной экономики, чем для российской. Так что он не может этого сделать. Поэтому он выжидает. Он все еще поставляет оружие Украине, делится разведывательной информацией с Украиной. И это дает ему рычаги давления на Россию, а также на Украину, потому что он показал украинцам, что может сделать в любой момент. Он уже делал это около двух недель назад – прекратил поставки оружия и разведанных. Это заставило украинцев согласиться на любые переговоры, чего они до этого избегали», – сказал Меркурис.

Однако он подчеркнул, что «байденовские пакеты» оружия скоро закончатся, а новые Трамп вряд ли начнёт поставлять, потому что это будет слишком резким разворотом в его политике.